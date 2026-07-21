В Тульской области выявлено 19 нетрезвых автомобилистов за минувший уик-энд Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области подвели итоги рейдов, проведенных с 17 по 19 июля. За три дня дорожные инспекторы выявили 19 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.

Пятеро автомобилистов сели за руль в нетрезвом состоянии, имея при этом действующие водительские права. Один водитель совершил серьезное правонарушение, передав управление своему пьяному товарищу.

Трое водителей не только находились в состоянии алкогольного опьянения, но и не имели права управления транспортными средствами. Семь автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, причем один из них также оказался без водительских прав.

В отношении двух водителей собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Эти автомобилисты попались на повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.