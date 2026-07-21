В Туле стартовал шахматный фестиваль «Куликовская битва на шахматной доске» Фото: Алексей ФОКИН.

20 июля, в Международный день шахмат, в Научном центре «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле» в Туле начался первый отборочный этап областного фестиваля «Куликовская битва на шахматной доске». Турнир на приз губернатора Дмитрия Миляева приурочен к подготовке к 650-летию Куликовской битвы, которое будет отмечаться в 2030 году.

В первом этапе участвуют 70 шахматистов из Тульской, Московской, Калужской и Рязанской областей. Самому юному участнику 7 лет, самому опытному — 81. Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров (блиц). Десять лучших получат путевку в финал.

Следующий отборочный турнир запланирован на 8 августа.

Главный финал состоится 18 сентября, а 19 сентября на Куликовом поле пройдут торжественная церемония награждения и историческая реконструкция «Живые шахматы».