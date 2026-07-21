Тульские теннисисты завоевали четыре золота на летнем чемпионате области Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле прошли межрегиональные соревнования — летний чемпионат и первенство Тульской области по теннису. Турнир собрал 78 сильнейших спортсменов из 14 городов и регионов России.

Тульские теннисисты показали отличную подготовку на домашних кортах. В мужском одиночном разряде первое место занял Максим Васильев, серебро — Виктор Ефимов. В мужском парном разряде золото завоевали Тихон Богданов и Максим Васильев.

Среди юношей до 17 лет победителем стал Прохор Кожеуров. Среди девушек до 17 лет первое место заняла Полина Прошина.

Всего в копилке тульской команды четыре золотые медали и одно серебро.