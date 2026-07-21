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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:19

Три пожара ликвидировали за сутки в Тульской области

В одном из них погибла пожилая женщина
Анна КОНЕВА
Три пожара ликвидировали за сутки в Тульской области

Три пожара ликвидировали за сутки в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 20 июля, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарные расчеты ликвидировали три техногенных возгорания.

В Богородицком районе в селе Новопокровское на улице Восточной горел жилой дом. К сожалению, погибла 87-летняя женщина.

В поселке Ленинский на улице Совхозной тушили складское помещение. В Веневском районе в деревне Алесово в СНТ «Экопарк» ликвидировали возгорание в здании. В этих случаях пострадавших нет.

Сотрудники МЧС России привлекались к ликвидации последствий двух аварий в Алексинском и Веневском районах.