21 июля в Туле без электричества останутся жители Заречья и поселка Мясново

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 8:30 до 16:30 - ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 15-17, 19; ул. Советская, 67, 71, 73; ул. Никитская, 1-7; ул. Р. Люксенбург, 3;
с 9:00 до 16:00 - ул. Ханинский пр-д, 4, 17;
с 9:00 до 17:00 - Кирпичный пер., 19, 21, 23, 25, 27, 26, 28, 28-а; ул. Железнодорожная, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31; ул. Жореса 2-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 12-а; 2-ая Хомутовка 7-17 (нечётн.), 12, 14, 13-а;
с 9:00 до 17:30 - ул. Галкина, 25, 25-а, 27, 29, 29-а, 30; ул. М. Горького, 1-а.