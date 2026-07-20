В трех округах Тулы на сутки отключат холодную воду 22 июля Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, на Масловско-Песоченском водозаборе запланированы профилактические работы в рамках подготовки к зимнему сезону.

С 8:00 22 июля до 8:00 23 июля будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов Тулы, а также в поселке Косая Гора, военном городке Берники и нескольких деревнях.

Пониженное давление ожидается в Петровском квартале, Мясново, Лихвинке, Михалково, Новом, Рассвете, Иншинском и Скуратовских поселках.

После окончания работ возможно ухудшение качества воды.

Для туляков организуют бесплатную раздачу. В Советском округе воду из автомобилей будут раздавать на Славянском бульваре и в Толстовском сквере, а также через киоски «Ключ здоровья». В Привокзальном округе автомобили будут работать на проспекте Ленина и улице Ползунова, в Центральном — на проспекте Ленина, 111.

Все адреса пунктов раздачи воды можно узнать на сайте городской администрации.