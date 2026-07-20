ДТП на трассе М-2 «Крым»: молодая автоледи попала в больницу Фото: материалы пресс-служб.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 июля на 241-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области.

За рулем «ВАЗ 21213» находилась девушка 2004 года рождения. При выполнении маневра поворота она не уступила дорогу встречному автомобилю «Лада Веста», которым управлял 53-летний водитель.

В результате столкновения пострадала водитель отечественного внедорожника. Медики диагностировали у нее различные травмы, после чего госпитализировали для оказания необходимой помощи.