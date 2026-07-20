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НовостиОбщество20 июля 2026 13:15

Пенсионерка отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей в Тульской области

За минувшие выходные в регионе зафиксировано четыре случая телефонного мошенничества
Игорь КОПЫТОВ
Пенсионерка отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей в Тульской области

Пенсионерка отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Самым крупным стал случай в Новомосковске, где 55-летняя женщина лишилась 1 700 000 рублей. По данным полиции, преступники действовали несколько дней, используя телефонные звонки и мессенджеры. Они убедили женщину, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковских счетов, и для «спасения» сбережений необходимо передать их «доверенным лицам».

Доверчивая гражданка встретилась с подставным курьером и отдала ему все свои накопления. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.