Пенсионерка отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Самым крупным стал случай в Новомосковске, где 55-летняя женщина лишилась 1 700 000 рублей. По данным полиции, преступники действовали несколько дней, используя телефонные звонки и мессенджеры. Они убедили женщину, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковских счетов, и для «спасения» сбережений необходимо передать их «доверенным лицам».

Доверчивая гражданка встретилась с подставным курьером и отдала ему все свои накопления. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.