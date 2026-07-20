В Тульской области начинается уборка урожая Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпроизводители южных районов Тульской области готовятся к старту уборочной кампании. Общая площадь посевов в регионе достигла 920 тысяч гектаров.

Несмотря на сложные погодные условия зимой и весной, когда аномальный снежный покров и обильные осадки привели к задержке начала посевной, аграриям удалось компенсировать снижение посевов зерновых культур за счет увеличения площадей под поздние культуры. Структура посевов региона осталась традиционной: зерновые и зернобобовые культуры занимают 60% площадей, масличные культуры (рапс, соя, подсолнечник) — 28%, кормовые культуры — 10%, картофель — 2%.

Особого внимания заслуживает рост посевов рапса — его площадь превысила 135 тысяч гектаров, что составляет более 30% от первоначальных планов. Это создает предпосылки для нового рекордного объема производства данной культуры. Благоприятные условия перезимовки позволили сохранить посевные площади озимых культур в полном объеме, а состояние яровых оценивается как удовлетворительное. Это дает основания рассчитывать на урожай не ниже прошлогоднего уровня.