Жительница Новомосковска потеряла из-за мошенников 1,7 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН.
За выходные дни четверо жителей Тульской области стали жертвами мошенников.
Наиболее крупный ущерб — у 55-летней жительницы Новомосковска. На протяжении нескольких дней неизвестные через телефон и мессенджеры убеждали её, что деньги на счетах пытаются похитить, и единственный способ их сохранить — передать курьеру. Женщина поверила и отдала злоумышленникам 1 миллион 700 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
В общей сложности за три дня туляки лишились из-за аферистов более 1 млн 940 тысяч рублей.