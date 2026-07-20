За десять дней июля мошенники похитили у туляков более 11 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН.

На контроле прокуратуры Тульской области находится расследование уголовных дел о мошенничестве.

За период с 6 по 16 июля жертвами телефонных и интернет-аферистов стали 18 жителей региона. Общая сумма похищенных средств превысила 11 млн рублей.

Злоумышленники представляются работниками ЖКХ, правоохранительных органов, банков или Роскомнадзора. Под предлогом замены счетчиков, установки домофонов или предотвращения подозрительных операций они убеждают перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные курьерам.

В одном из случаев жительница региона, поверив в необходимость замены домофона, продиктовала персональные данные, а затем, поддавшись убеждению лжеполицейского, сняла и передала курьеру более 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.