Оговорившего подругу из мести туляка осудили за ложный донос Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский межрайонный суд Тульской области вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном доносе.

В апреле 2026 года мужчина, разозлившись на знакомую после совместного распития спиртного, подал в полицию заявление, обвинив её в грабеже.

В ходе проверки он признался, что оговорил подругу намеренно, хотя был предупрежден об уголовной ответственности.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.