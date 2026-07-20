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НовостиПроисшествия20 июля 2026 12:09

Оговорившего подругу из мести туляка осудили за ложный донос

Мужчина отправится на принудительные работы
Анна КОНЕВА
Оговорившего подругу из мести туляка осудили за ложный донос

Оговорившего подругу из мести туляка осудили за ложный донос

Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский межрайонный суд Тульской области вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном доносе.

В апреле 2026 года мужчина, разозлившись на знакомую после совместного распития спиртного, подал в полицию заявление, обвинив её в грабеже.

В ходе проверки он признался, что оговорил подругу намеренно, хотя был предупрежден об уголовной ответственности.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.