Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика»

Фото: Алексей ФОКИН.
Историческое поражение потерпел тульский «Арсенал» - впервые с 1998 года оружейники уступили на своем поле команде из Нижнекамска.
Хозяева поля активно начали встречу и создали несколько опасных моментов. Рейес, Магомедов и Горбунов имели реальные шансы открыть счет, однако то выручал вратарь Голубев, то подводила неточность ударов.
Гости грамотно оборонялись и проводили острые контратаки. Решающий эпизод произошел в начале второго тайма: Ислам Машуков после передачи Шарифуллина изящным финтом убрал защитника Гоцука и точно пробил под перекладину.
Тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько бросил в бой свежие силы, сделав ряд замен. Болельщики активно поддерживали команду, но даже переброска центрального защитника Гоцука в нападение не помогла отыграться.
Примечательно, что наставник «Нефтехимика» Роберт Евдокимов уже доставлял проблемы тулякам, когда тренировал оренбургский «Газовик». Теперь он взял верх над «Арсеналом» с нынешней командой.
«Арсенал» - «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 (0:0)
19 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Николай Волошин (Смоленск), Евгений Синянский (Ярославль), Георгий Карпович (Санкт-Петербург).
Гол: Машуков (52, 0:1).
«Арсенал»: Мелихов, Пенчиков, Гоцук, Кармаев, Крашевский, Енин (Раздорских, 62), Давидян (Глушков, 62), Рейес (Мелекесцев, 62), Брнович (Жамалетдинов, 82), Горбунов (Бирюков, 73), Магомедов.
«Нефтехимик»: Голубев, Пузанов (Кахидзе, 58), Печенкин, Хомуха, Мусалов, Шарифуллин, Абдуллаев (Сухомлинов, 70), Васильев (Котик, 70), Алейников, Джамилов (Пяткин, 78), Машуков (Сухорученко, 78).
Предупреждены Кармаев (32), Васильев (57), Шарифуллин (73), Сухорученко (90+2).