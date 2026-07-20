Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Нефтехимика» Фото: Алексей ФОКИН.

Историческое поражение потерпел тульский «Арсенал» - впервые с 1998 года оружейники уступили на своем поле команде из Нижнекамска.

Хозяева поля активно начали встречу и создали несколько опасных моментов. Рейес, Магомедов и Горбунов имели реальные шансы открыть счет, однако то выручал вратарь Голубев, то подводила неточность ударов.

Гости грамотно оборонялись и проводили острые контратаки. Решающий эпизод произошел в начале второго тайма: Ислам Машуков после передачи Шарифуллина изящным финтом убрал защитника Гоцука и точно пробил под перекладину.

Тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько бросил в бой свежие силы, сделав ряд замен. Болельщики активно поддерживали команду, но даже переброска центрального защитника Гоцука в нападение не помогла отыграться.

Примечательно, что наставник «Нефтехимика» Роберт Евдокимов уже доставлял проблемы тулякам, когда тренировал оренбургский «Газовик». Теперь он взял верх над «Арсеналом» с нынешней командой.

«Арсенал» - «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 (0:0)

19 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Николай Волошин (Смоленск), Евгений Синянский (Ярославль), Георгий Карпович (Санкт-Петербург).

Гол: Машуков (52, 0:1).

«Арсенал»: Мелихов, Пенчиков, Гоцук, Кармаев, Крашевский, Енин (Раздорских, 62), Давидян (Глушков, 62), Рейес (Мелекесцев, 62), Брнович (Жамалетдинов, 82), Горбунов (Бирюков, 73), Магомедов.

«Нефтехимик»: Голубев, Пузанов (Кахидзе, 58), Печенкин, Хомуха, Мусалов, Шарифуллин, Абдуллаев (Сухомлинов, 70), Васильев (Котик, 70), Алейников, Джамилов (Пяткин, 78), Машуков (Сухорученко, 78).

Предупреждены Кармаев (32), Васильев (57), Шарифуллин (73), Сухорученко (90+2).