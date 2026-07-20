Мотоциклист без прав попал в ДТП в Белевском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 июля на трассе Тула-Белев. Авария случилась на 116-м километре автодороги в Белевском районе.

По данным ГИБДД, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 24-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством. Молодой человек не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Чери Тигго». За рулем кроссовера был 44-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Несмотря на то, что он был в защитном шлеме, мужчина получил различные травмы. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.