В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля, в городе Новомосковске Тульской области. Авария случилась около дома 6 по улице Комсомольской в 11 часов 25 минут.

По предварительной информации, виновником аварии стал 34-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки». Мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Дастер» под управлением 47-летней женщины.

В результате столкновения травмы получила автоледи. Пострадавшую экстренно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.