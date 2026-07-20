Туляки стали чемпионами России по голболу Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье завершился чемпионат России по голболу — дисциплине спорта слепых. Турнир в Раменском собрал 19 сильнейших команд из 11 регионов страны.

Тульскую область представляли воспитанники областного Центра адаптивных видов спорта.

В мужском финале туляки встретились с командой Московской области. Проявив характер, наши ребята вырвали победу и завоевали титул чемпионов России.

Женская сборная также показала высокий результат: девушки обыграли соперниц из Московской области и завоевали бронзовые медали.