В Туле продолжают работать точки раздачи бесплатной воды Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле организована бесплатная раздача питьевой воды в связи жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в оружейной столице температура воздуха может подскочить выше +26 градусов.

Пункты раздачи воды работают с 10:00 до 18:00. Получить воду можно в точках продажи кваса по адресам: ул. Максима Горького, 14; Октябрьская, 9 и 95; Марата, 26; Фрунзе, 5; пересечение улиц Жаворонкова и Фридриха Энгельса; Красноармейский проспект, 48 корпус 2; Казанская набережная у сцены.

Также вода доступна в точках «Мой кофе» на проспекте Ленина, 92 и 125, на улице Металлистов у Сбербанка, на улице Вильямса, 32 и Кутузова, 13.