В Тульской области двоих узловчан с алкогольной зависимостью лишили водительских прав

В Тульской области двоих узловчан лишили водительских прав с алкогольной зависимостью Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что двое жителей района 42 и 50 лет, имеющие водительские удостоверения, страдают психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. При таких заболеваниях управление транспортными средствами противопоказано.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан прокуратура направила в суд иски о прекращении права на управление. Требования были полностью удовлетворены.