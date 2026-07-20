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НовостиОбщество20 июля 2026 9:35

В Тульской области двоих узловчан с алкогольной зависимостью лишили водительских прав

Пешеходами стали 42-летний и 50-летний жители региона
Анна КОНЕВА
В Тульской области двоих узловчан лишили водительских прав с алкогольной зависимостью

В Тульской области двоих узловчан лишили водительских прав с алкогольной зависимостью

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что двое жителей района 42 и 50 лет, имеющие водительские удостоверения, страдают психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. При таких заболеваниях управление транспортными средствами противопоказано.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан прокуратура направила в суд иски о прекращении права на управление. Требования были полностью удовлетворены.