В Международный день шахмат в Тульской области стартует фестиваль «Куликовская битва на шахматной доске» Фото: Алексей ФОКИН.

Ежегодно 20 июля во всем мире отмечается День шахмат. В честь праздника в Тульской области дают старт первому отборочному этапу масштабного шахматного фестиваля «Куликовская битва на шахматной доске» на приз губернатора Дмитрия Миляева.

Турнир посвящен приближающемуся 650-летию великого исторического сражения. Поздравления принимают все тульские шахматисты, тренеры и любители этой мудрой игры.

В честь праздника организаторы напоминают о нескольких захватывающих фактах: в 1970 году состоялся легендарный матч «Космос — Земля», закончившийся ничьей; первая шахматная программа для компьютера, созданная в середине XX века, сегодня уступила место искусственному интеллекту, который анализирует миллионы комбинаций в секунду; число возможных уникальных партий превосходит количество атомов во Вселенной. Каждая партия — это создание новой неповторимой истории.