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НовостиОбщество20 июля 2026 8:51

Несанкционированную свалку обнаружили на сельхозземлях под Тулой

Россельхонадзор потребовал от владельца участка ликвидировать свалку
Анна КОНЕВА
Несанкционированную свалку обнаружили на сельхозземлях под Тулой

Несанкционированную свалку обнаружили на сельхозземлях под Тулой

Фото: Алексей ФОКИН.

В июне этого года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 24,47 гектара в Ленинском районе. Участок принадлежит администрации Тулы.

В ходе проверки выявлено, что на части территории площадью 0,24 гектара размещена несанкционированная свалка твердых коммунальных, строительных и других отходов.

Надзорное ведомство выдало предписание об устранении нарушений земельного законодательства.