Несанкционированную свалку обнаружили на сельхозземлях под Тулой Фото: Алексей ФОКИН.

В июне этого года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 24,47 гектара в Ленинском районе. Участок принадлежит администрации Тулы.

В ходе проверки выявлено, что на части территории площадью 0,24 гектара размещена несанкционированная свалка твердых коммунальных, строительных и других отходов.

Надзорное ведомство выдало предписание об устранении нарушений земельного законодательства.