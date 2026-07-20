В тульском музее появился 65-сантиметровый шоколадный самовар Фото: Алексей ФОКИН.

Мастер-кондитер Ирина Исаева передала в экспозицию музея «Тульские самовары» шоколадный самовар высотой 65 сантиметров. Сладкая копия главного символа Тулы уже побывала на Международной выставке в Москве, где принесла автору серебряную медаль в номинации «Большой декоративный экспонат».

Кондитер-декоратор создала целый комплект: самовар, поднос и чайник. Внутри изделие заполнено рисовой массой и кондитерскими подложками, носик и ручки выполнены из пластичного шоколада, а узор — из айсинга. На создание ушло 12 дней, а при соблюдении условий хранения экспонат сможет простоять несколько лет.

Ирина Исаева занимается кондитерским декором более 11 лет и неоднократно становилась призером международных чемпионатов.

Увидеть сладкий самовар теперь можно в постоянной экспозиции музея.