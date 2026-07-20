Крым вдохновляет: в тульском Музее Крылова представили пейзажи полуострова глазами современных художников Фото: Алексей ФОКИН.

В тульском Музее Крылова открылась выставка «Крым - край вдохновения!», объединившая около 60 работ Петра Стронского, Олега Нефедкина, Елены Павловской, Юлии Жуковой и других мастеров. На полотнах — узнаваемые виды Севастополя, Гурзуфа, Бахчисарая, Ялты, Балаклавы.

На вернисаже первый заместитель гендиректора Тульского музейного объединения Марина Кузина подчеркнула, что Крым издавна притягивал живописцев своей уникальной природой. Олег Нефедкин признался, что его особенно впечатлила нетуристическая часть полуострова с её особой атмосферой.

Выставка продолжает тему крымских увлечений самого Порфирия Крылова, который часто писал Гурзуф и Коктебель — эти работы представлены в постоянной экспозиции музея.

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