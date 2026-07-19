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НовостиПроисшествия19 июля 2026 9:24

В Ефремове и Щекинском районе Тульской области за сутки потушили два пожара: горели гараж и сарай

В обоих случаях пострадавших нет
Игорь КОПЫТОВ
В Ефремове и Щекинском районе Тульской области за сутки потушили два пожара: горели гараж и сарай

В Ефремове и Щекинском районе Тульской области за сутки потушили два пожара: горели гараж и сарай

Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки, 18 июля, в Тульской области ликвидировали два техногенных пожара. В Ефремове на улице Шлихтера горел гараж - площадь возгорания составила три квадратных метра, на тушение привлекались восемь огнеборцев и две единицы техники. В поселке Первомайский Щекинского района на территории СНТ «Мичуринец» загорелся сарай, огонь охватил 18 квадратов, его тушили пять спасателей и одна единица техники. В обоих случаях пострадавших нет.

Кроме того, сотрудники МЧС России дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий - в Белевском и Ефремовском городских округах.