20 июля в Туле без электричества останутся микрорайона Лихвинка и центра города

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 8:30 до 16:30 - ул. Советская, 69, 73; ул. Дзержинского, 10, 15, 15 к.1, 17; ул. Старониктская,1;
с 9:00 до 16:00 - ул. Седова, , 22-а, 31, 31-а, 31-б, 31-в, 31-г, 33, 33-а, 33-в, 33-г, 33-б, 33-д, 35, 35-а, 35-в; ул. Филимоновская, 19 (Гаражи);
с 9:00 до 17:00 - 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а; ул. Казанская, 2; ул. Колхозная, 1, 4-а, 4-в, 6-б, 8-б, 12-б, 14-б, 16, 16-а, 16-б; ул. Сафонова, 2, 4, 6, 8, 14, 15-23 (нечётн.); 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 22-42 (чётн.), 37-а, 41-а; ул. Ярославского, 5; 3-й Лихвинский пр-зд, 18; ул. Сафонова, 1-11 (нечётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 11; 9-й Лихвинский пр-зд, 28-а;
с 9:00 до 17:30 - ул. Литейная, 18, 20, 20-а, 20-б, 22; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 31, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а; ул. Демидовская, 52, 52а; ул. Герцена18/ Луначарского 54;
с 9:30 до 15:00 - ул. Вересаева, 3, 3-а, 5; ул. Фрунзе, 8, 10.