VIII Межрегиональный фестиваль гончарного искусства «Сказки деда Филимона» прошел в Одоеве Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Одоев состоялся VIII Межрегиональный фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона», собравший более 80 мастеров и творческих коллективов из 12 регионов России. Событие вошло в афишу ключевых мероприятий регионального проекта «Марафон без выходных: Тульский размах».

В программе - знакомство с традициями различных школ народной игрушки (филимоновской, романовской, хлудневской, суджанской, скопинской, сапожковской), мастер-классы по лепке и работе на гончарном круге. Ключевым событием стал массовый мастер-класс, на котором сотни детей и взрослых под руководством мастеров создали «птичку счастья».

В течение дня работали детские площадки, ярмарка мастеров, фуд-корт, а также музеи Одоева — «Филимоновская игрушка», «Кружевная сказка», музей советской игрушки «В детство», музей «Дом с башней», музей Одоевского княжества и усадьба генерала А.Я. Мирковича. Для гостей организовали пешеходные экскурсии по историческому центру. Состоялись открытие выставки живописных работ «Милый край, что сердцу дорог» и презентация новых изданий о глиняной игрушке, а на главной сцене прошла концертная программа с участием фольклорных и танцевальных коллективов региона.

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