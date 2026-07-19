В Туле прошел широкомасштабный праздник «День «Добродея» Фото: Алексей ФОКИН.

В ремесленном дворе «Добродей» состоялся праздник «День «Добродея» с программой «8 граней «Добродея». Гости отправились в путешествие по восьми тематическим зонам, каждая из которых символизировала букву названия площадки.

В Потешной слободе прошел чемпионат по деревянным играм «Добрынин круг», состоялись аукцион активности и квест от гуся Добрыни с поиском восьми перьев. В Кустарном антимузее показали спектакль «Байки у верстака», в Тульской кузне - шоу «Огонь по полной». В рамках Единого дня фольклора представили антологию музыкального фольклора Богородицкого уезда, состоялось дефиле в традиционных костюмах.

Московский театр «Бродячий вертеп» выступил с ярмарочным представлением «Петрушка на ярманке». Работала «Лоскутная улица» мастеров лоскутного шитья и кинотеатр под открытым небом «Доброкино». На сцене выступили коллективы «Ассоль», «Крылья бабочки», «Созвездие», ансамбли «А-три», «Хрустальный ключ», «Варенька», «Аястан», «Ягори», а также певица Мария Панюкова и ансамбль «Юность» из Новомосковска.

Завершился праздник церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

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