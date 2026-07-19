Поздравление Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с Днем металлургов Фото: материалы пресс-служб.

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Тульская земля по праву считается колыбелью российской металлургии, и сегодня вы сохраняете этот высокий статус. Вы не просто работаете в одном из ключевых секторов промышленности – вы задаете его вектор развития, выпуская продукцию, которая востребована в самых разных жизненно важных отраслях.

Благодаря вашему труду и ответственному подходу предприятия постоянно развиваются: вы модернизируете производства, внедряете новейшие технологии и экологические стандарты, наращиваете мощности и расширяете номенклатуру изделий. За каждым из этих достижений – профессионализм и самоотдача более десяти тысяч металлургов региона.

Спасибо вам за верность делу, за весомый вклад в укрепление промышленного потенциала Тульской области. Отдельные слова благодарности – ветеранам и трудовым династиям, которые щедро передают бесценный опыт молодым коллегам.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго!