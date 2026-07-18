Юбилейный Х съезд потомков жителей города пройдет 1 августа в Крапивне под Тулой Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа в Музее Земства и градостроительной истории в селе Крапивна Щекинского района состоится десятый Съезд потомков крапивенцев.

Ежегодно на встречу в первую субботу августа съезжаются потомки из Тулы, Москвы, Калуги и других городов. В прошлом году участие приняли более 90 человек.

На съезде пройдут презентации семейных историй, экскурсии по музею и историческому центру Крапивны. Участники обсуждают проекты по установке мемориальных табличек, фотофиксации захоронений и сохранению культурного наследия уездного города. Для гостей организуют трансфер Тула – Крапивна – Тула.

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