Новомосковский суд рассмотрит дело о фиктивном предпринимателе Фото: Алексей ФОКИН.

По версии следствия, в ноябре 2025 года возле торгового центра «Пассаж» в Новомосковске местному жителю предложили за деньги оформить статус индивидуального предпринимателя без реального ведения бизнеса. Мужчина согласился на сделку ради материальной выгоды.

В тот же день в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были внесены сведения о регистрации ИП на его имя. При этом он не собирался вести предпринимательскую деятельность и фактически являлся подставным лицом.

Мера пресечения для обвиняемого избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело будет рассматриваться мировым судьей.