Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 14:39

Новомосковский суд рассмотрит дело о фиктивном предпринимателе

Мужчина за вознаграждение оформил на свое имя дело
Игорь КОПЫТОВ
Новомосковский суд рассмотрит дело о фиктивном предпринимателе

Новомосковский суд рассмотрит дело о фиктивном предпринимателе

Фото: Алексей ФОКИН.

По версии следствия, в ноябре 2025 года возле торгового центра «Пассаж» в Новомосковске местному жителю предложили за деньги оформить статус индивидуального предпринимателя без реального ведения бизнеса. Мужчина согласился на сделку ради материальной выгоды.

В тот же день в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были внесены сведения о регистрации ИП на его имя. При этом он не собирался вести предпринимательскую деятельность и фактически являлся подставным лицом.

Мера пресечения для обвиняемого избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело будет рассматриваться мировым судьей.