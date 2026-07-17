Водитель избежал штрафа за просроченную оплату стоянки в Богородицке Тульской области

Водитель парковки избежал штрафа за просроченную оплату стоянки в Богородицке Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой суд Богородицкого района принял необычное решение по делу о неоплаченной парковке. Мужчина, просрочивший оплату стоянки, отделался устным замечанием.

История началась с того, что владелец автомобиля не оплатил парковку в Москве. За это ему выписали штраф 5000 рублей. Водитель не успел внести платеж в положенный 60-дневный срок, из-за чего на него составили протокол по статье о неуплате штрафа.

Однако ситуация изменилась: до оформления протокола нарушитель все-таки погасил задолженность. Учитывая отсутствие серьезных последствий и характер нарушения, суд счел проступок малозначительным. По итогам разбирательства производство по делу прекратили, а водителю вынесли лишь устное замечание. Постановление пока не вступило в законную силу.