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НовостиПроисшествия17 июля 2026 14:17

Предстанет перед судом за нападение на гостя с ножом жительница Богородицка Тульской области

К счастью, ранения не оказались фатальными
Игорь КОПЫТОВ
Предстанет перед судом за нападение на гостя с ножом жительница Богородицка Тульской области

Предстанет перед судом за нападение на гостя с ножом жительница Богородицка Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой суд Богородицкого района назначил рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 1 марта в квартире обвиняемой в городе Богородицке. Женщина принимала у себя знакомого, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между хозяйкой и гостем возникла ссора. В ходе конфликта она нанесла мужчине ножевое ранение в область груди. Нож использовался ею ранее для чистки картофеля.

Полученные травмы квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Дело передано на рассмотрение в суд.