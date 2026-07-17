Предстанет перед судом за нападение на гостя с ножом жительница Богородицка Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой суд Богородицкого района назначил рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 1 марта в квартире обвиняемой в городе Богородицке. Женщина принимала у себя знакомого, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между хозяйкой и гостем возникла ссора. В ходе конфликта она нанесла мужчине ножевое ранение в область груди. Нож использовался ею ранее для чистки картофеля.

Полученные травмы квалифицированы как легкий вред здоровью. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Дело передано на рассмотрение в суд.