С начала года в Тульской области в 478 магазинах нашли нарушения правил торговли Фото: Алексей ФОКИН.

Роспотребнадзор провел масштабную проверку торговых точек Тульской области и выявил серьезные нарушения в работе 478 магазинов.

Основная проблема коснулась работы кассовых аппаратов и системы маркировки товаров. Продавцы допускали повторную продажу продукции по одним и тем же штрих-кодам, реализовывали просроченные товары и нарушали правила ценообразования на табачные изделия.

Особенно часто нарушения фиксировались при торговле молочной продукцией, табачными изделиями, питьевой водой, безалкогольными напитками, пивом, товарами легкой промышленности

Ведомство приняло жесткие меры: всем нарушителям были направлены официальные предостережения. В отношении магазинов, которые не исправили ситуацию, Роспотребнадзор подал судебные иски. За полгода подано 105 исков, из которых 80 уже рассмотрены судом. Все требования надзорного органа удовлетворены.