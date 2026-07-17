Год колонии за пьяное вождение мотоцикла получил житель Богородицка Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Богородицкий суд вынес приговор 37-летнему мужчине, ранее судимому за вождение в нетрезвом виде. Он признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 12 мая на автодороге «Быковка - Богородицк». Сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл под управлением Мишина. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишен права управлять транспортными средствами на срок 5,5 лет.

Мотоцикл марки «Лифан», принадлежавший нарушителю, конфискован в доход государства.