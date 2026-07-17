Житель Тульской области оштрафован за попытку купить водительские права для внучки Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд вынес решение по делу о даче взятки за получение водительских прав. Местный житель заплатит крупный штраф за попытку незаконного получения документов для своей внучки.

В 2023 году мужчина через посредника предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч рублей за оформление прав без сдачи экзаменов. Сотрудники РЭО ГИБДД Павловского района Воронежской области согласились на предложение и внесли в документы ложные сведения о успешной сдаче внучкой экзаменов.

В результате девушка получила право управления транспортными средствами нескольких категорий. После оформления документов мужчина передал оговоренную сумму через посредника.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.