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НовостиПроисшествия17 июля 2026 12:52

Житель Тульской области оштрафован за попытку купить водительские права для внучки

При передаче денег он был задержан
Игорь КОПЫТОВ
Житель Тульской области оштрафован за попытку купить водительские права для внучки

Житель Тульской области оштрафован за попытку купить водительские права для внучки

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд вынес решение по делу о даче взятки за получение водительских прав. Местный житель заплатит крупный штраф за попытку незаконного получения документов для своей внучки.

В 2023 году мужчина через посредника предложил сотрудникам ГИБДД 150 тысяч рублей за оформление прав без сдачи экзаменов. Сотрудники РЭО ГИБДД Павловского района Воронежской области согласились на предложение и внесли в документы ложные сведения о успешной сдаче внучкой экзаменов.

В результате девушка получила право управления транспортными средствами нескольких категорий. После оформления документов мужчина передал оговоренную сумму через посредника.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.