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НовостиПроисшествия17 июля 2026 12:30

Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Ефремове Тульской области

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Игорь КОПЫТОВ
Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Ефремове Тульской области

Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Ефремове Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после отравления ребенка в Ефремове.

Инцидент произошел 14 июля 2026 года. Двухлетний мальчик вместе с матерью был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения бытового газа. Врачи оказали необходимую помощь, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования в квартире.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия.