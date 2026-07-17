Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Ефремове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после отравления ребенка в Ефремове.

Инцидент произошел 14 июля 2026 года. Двухлетний мальчик вместе с матерью был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения бытового газа. Врачи оказали необходимую помощь, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования в квартире.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия.