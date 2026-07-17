В Куркинском районе полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом. Фото: Алексей ФОКИН.

В дежурную часть пункта полиции Куркинский обратился местный житель из деревни Грачевка. Мужчина сообщил, что в период с 10 по 11 июля со стоянки возле его дома на улице Дорожной пропал принадлежащий ему мотоблок с прицепом.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель района, который уже имеет судимости, в том числе за аналогичные преступления. Мужчина воспользовался отсутствием хозяина техники и свободным доступом к ней, после чего совершил хищение.

Задержанный дал признательные показания. Полицейские обнаружили похищенное имущество и вернули его законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.