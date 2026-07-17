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НовостиСпорт17 июля 2026 11:46

Тульские регбисты завоевали серебро на первенстве России

Три воспитанника Центра игровых видов спорта в составе Академии ЦСКА стали призерами турнира
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские регбисты завоевали серебро на первенстве России.

Тульские регбисты завоевали серебро на первенстве России.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по регби среди юношей до 17 лет. Три воспитанника Центра игровых видов спорта Тульской области успешно выступили на этих престижных соревнованиях.

Марк Зинзиков, Александр Костыгов и Кирилл Баганин, защищавшие цвета Академии ЦСКА, продемонстрировали уверенную игру и по итогам турнира стали серебряными призерами.

Отдельно стоит отметить успехи Кирилла Баганина. Всего две недели назад этот спортсмен уже подтверждал свой высокий класс, став двукратным победителем Всероссийских соревнований среди команд до 16 лет.