В Щекино завершают в восстановление многоквартирных домов после атаки беспилотников

В Щеикно завершают в восстановление многоквартирных домов после атаки беспилотников. Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино подходят к концу масштабные работы по восстановлению многоквартирных домов, которые ранее пострадали от падения беспилотных аппаратов. На улице Ленина специалисты уже полностью восстановили конструктив пятиэтажного здания и гарантировали надежность всех его несущих элементов.

В настоящее время на этом объекте строители заменили и укрепили кирпичную кладку на четвертом и пятом этажах, которые пострадали от удара больше всего. Кроме того, рабочие залили новые монолитные плиты перекрытий, смонтировали внутренние перегородки и уже занимаются остеклением оконных проемов.

В начале следующей недели администрация Щекинского района планирует начать чистовую отделку поврежденных помещений. Завершить все внутренние работы в этих квартирах строители намерены до пятнадцатого сентября.

Параллельно идут ремонтные мероприятия в двухэтажном доме на улице Путевой. Там специалисты уже демонтировали и заново восстановили межэтажное перекрытие второго уровня. Сейчас рабочие занимаются ремонтом кровли, который должен быть полностью завершен до первого августа. Внутренний ремонт жилых помещений в этом здании планируют закончить к десятому августа.

После окончания всех восстановительных процедур пострадавшие жители смогут безопасно вернуться в свои квартиры.