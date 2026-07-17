В Тульской области оштрафовали руководителя управляющей компании за травму пенсионерки. Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд вынес приговор временно исполняющему обязанности генерального директора управляющей компании «Союз». Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что руководитель не обеспечил своевременную очистку кровли многоквартирного дома в поселке Маяк Заокского района от снега и наледи. В результате схода льда 4 марта 2026 года пострадала 86-летняя местная жительница. Женщина получила перелом бедренной кости со смещением, что эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.