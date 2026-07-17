Полузащитник Арсений Ефремов перешел в тульский «Арсенал». Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с молодым полузащитником Арсением Ефремовым. 19-летний футболист является уроженцем Тульской области.

Арсений начинал свой спортивный путь в академии московского ЦСКА. За время обучения он добился серьезных успехов и дважды становился чемпионом Юношеской футбольной лиги в составе армейцев.

Перед переходом в тульскую команду молодой игрок успел получить опыт выступлений за молодежные составы других известных клубов. В частности, он защищал цвета нижегородского «Пари НН» и краснодарской «Кубани».