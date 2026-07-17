Туляк лишился почти 2,5 миллиона рублей при попытке купить машину у мошенников. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в полицию Тульской области поступило три заявления от граждан, пострадавших от действий аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 38 до 69 лет. Суммарный материальный ущерб от этих преступлений превысил 2,48 миллиона рублей.

Самую крупную потерю понес 57-летний житель Пролетарского округа Тулы. По предварительной информации, с 26 июня по 14 июля мужчина активно переписывался с неизвестным, который предлагал ему купить автомобиль. Доверчивый туляк перевел продавцу в общей сложности 2 миллиона 449 тысяч рублей. Однако желаемую машину он так и не увидел, а собеседник перестал выходить на связь.

По данному факту следственный отдел отдела полиции Пролетарский возбудил уголовное дело. Действия злоумышленников квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых.