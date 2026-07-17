Россельхознадзор аннулировал декларацию на 240 тонн сои тульского предпринимателя. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверило деятельность индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства из Куркинского района. Специалисты выявили нарушения при оформлении декларации о соответствии на партию сои весом 240 тонн.

Документ был зарегистрирован на основе протоколов испытаний, в которых полностью отсутствовала информация о применении пестицидов и агрохимикатов. Это является прямым нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности зерна».

По результатам мониторинга в июле 2026 года ведомство приняло решение признать данную декларацию недействительной. Предпринимателю также выдали официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.