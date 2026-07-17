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НовостиОбщество17 июля 2026 9:35

В Новомосковском районе вернули в общественное пользование участок берега водохранилища

В Новомосковском районе вернули в общественное пользование участок берега водохранилища
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковском районе вернули в общественное пользование участок берега водохранилища.

В Новомосковском районе вернули в общественное пользование участок берега водохранилища.

Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты природоохранной прокуратуры Тульской области выявили нарушение земельного и водного законодательства в Новомосковском районе.

Выяснилось, что часть береговой полосы Пронского водохранилища незаконно находилась в частной собственности у физического лица. По закону такие территории должны быть общедоступными для всех граждан.

Чтобы исправить ситуацию и защитить общественные интересы, прокурор подал иск в суд о прекращении права собственности на этот участок земли. Судебная инстанция полностью поддержала позицию надзорного ведомства.

В результате вынесенного решения более 266 квадратных метров берега вернули в общественное пользование. Сейчас прокуратура держит на контроле исполнение этого судебного вердикта.