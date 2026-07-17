В Новомосковском районе вернули в общественное пользование участок берега водохранилища.

Фото: Алексей ФОКИН.
Специалисты природоохранной прокуратуры Тульской области выявили нарушение земельного и водного законодательства в Новомосковском районе.
Выяснилось, что часть береговой полосы Пронского водохранилища незаконно находилась в частной собственности у физического лица. По закону такие территории должны быть общедоступными для всех граждан.
Чтобы исправить ситуацию и защитить общественные интересы, прокурор подал иск в суд о прекращении права собственности на этот участок земли. Судебная инстанция полностью поддержала позицию надзорного ведомства.
В результате вынесенного решения более 266 квадратных метров берега вернули в общественное пользование. Сейчас прокуратура держит на контроле исполнение этого судебного вердикта.