За неделю в Тульской области клещи укусили 134 человека. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю в Тульской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 134 человека, включая 33 ребенка. С начала периода мониторинга четвертого марта 2026 года в регионе зарегистрировано 2337 таких обращений во всех муниципальных образованиях. Из них 570 случаев пришлось на детей. Этот показатель на 9% ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда было зафиксировано 2571 обращение.

Факты присасывания клещей регистрируются преимущественно на территориях садовых участков, на которые приходится 46% случаев. Также люди подвергаются нападениям паразитов на придомовых территориях многоквартирных домов и частных домовладений, при посещении лесов, кладбищ и на других территориях.

Исследование клещей на наличие возбудителей инфекций проводится на базе аккредитованных лабораторий. За период мониторинга специалисты проверили 2573 клеща, снятых с людей, и 526 насекомых, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность клещей боррелиями составила 17,7%.