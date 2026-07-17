Россельхознадзор выявил нарушения при содержании скота в хозяйстве тульского фермера. Фото: Алексей ФОКИН.

В конце июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело профилактический визит в хозяйство индивидуального предпринимателя Тамояна А.Т. в Ефремовском районе.

В хозяйстве содержится по 180 голов крупного и мелкого рогатого скота, и инспекторы обнаружили ряд нарушений ветеринарно-санитарных правил. На территории отсутствовало ограждение для защиты от диких животных, дезинфекционные коврики при входе в помещения и барьеры при въезде. Также не были оборудованы выгульные площадки.

Проверка показала, что идентификация мелкого рогатого скота не проведена в соответствии с законом. У 12 голов отсутствовали специальные бирки с уникальными номерами. Все поголовье из 180 голов мелкого рогатого скота не было внесено в федеральную информационную систему.

По итогам проверки предпринимателю выдали предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.