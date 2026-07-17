22 июля в нескольких районах Тулы отключат холодную воду. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

АО «Тулагорводоканал» сообщает о плановых ремонтных работах на Масловско-Песоченском водозаборе. В связи с подготовкой объекта к зимнему сезону 2026-2027 годов подача холодной воды будет полностью прекращена с 08:00 22 июля до 08:00 23 июля 2026 года.

Без водоснабжения останутся жители южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы. Ограничения затронут территорию южнее улицы Пушкинской и квартал, ограниченный проспектом Ленина, улицей Рязанской и Калужским шоссе. Также отключение коснется деревни Гостеевка, района Зеленстрой, поселка Косая Гора, военного городка Берники, а также деревень Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово и Барыково.

Пониженное давление в кранах ожидается в микрорайоне Петровский квартал, а также в поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет и Иншинский. Кроме того, ограничения почувствуют жители сел Зайцево, Харино, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово и Скуратовских поселков.

По окончании ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.