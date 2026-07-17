Тулячка подкупом незаконно оформила себе инвалидность Фото: Алексей ФОКИН.

В Привокзальном районном суде Тулы рассмотрят уголовное дело в отношении тулячки, обвиняемой в коммерческом подкупе и мошенничестве при получении социальных выплат.

Действуя через посредника, женщина обратилась к члену врачебной комиссии с просьбой о внесении в отношении нее ложных сведений о состоянии здоровья для последующего направления на медико-социальную экспертизу дабы получить инвалидность. Услуга в 2023 году обошлась ей в 130 тысяч рублей. В 2024 году подсудимая аналогичным способом, при помощи тех же лиц, наделенных определенными полномочиями в коммерческой организации, вновь получила необходимые медицинские документы для повторного установления группы инвалидности. Второй раз за поддельные документы она заплатила 140 тысяч рублей.

В результате, два с лишним года на основании фиктивной справки женщина ежемесячно получала социальную пенсию по инвалидности и ЕДВ. Общая сумма полученных средств составила 652 тысячи рублей.