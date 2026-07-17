В Туле построят новый тоннель у Красных ворот длиной 1,2 километра. Фото: Алексей ФОКИН.

В план дорожной деятельности правительства Тульской области включили строительство нового тоннеля. Работы по возведению искусственного дорожного сооружения под путепроводом Красные ворота запланированы на период с 2027 по 2029 год.

Объект будет расположен на Московском шоссе. Согласно официальной документации, общая протяженность нового тоннеля составит 1,2 километра. Реализация этого проекта должна улучшить транспортную доступность и существенно разгрузить движение в данном районе города.