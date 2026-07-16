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НовостиПроисшествия16 июля 2026 14:38

Житель Суворовского района выплатил 100 тысяч рублей штрафа за кражу золотых украшений

Мужчина украл ювелирные изделия из квартиры, которую ремонтировал, и продал их
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Суворовского района выплатил 100 тысяч рублей штрафа за кражу золотых украшений.

Житель Суворовского района выплатил 100 тысяч рублей штрафа за кражу золотых украшений.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Суворовском районе Тульской области 35-летний мужчина был осужден за кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ремонтных работ в чужой квартире, он обнаружил и похитил золотые браслет и цепочку, принадлежавшие хозяйке жилья. Общая стоимость украшений превысила 80 тысяч рублей. После кражи злоумышленник продал изделия и потратил вырученные деньги на свои нужды.

Суд признал мужчину виновным по статье 158 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако осужденный не спешил исполнять решение суда добровольно, несмотря на официальные уведомления от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства.

В дело вмешался судебный пристав-исполнитель отделения Суворовского и Белевского районов. Он лично разъяснил должнику серьезные последствия неуплаты, включая возможность замены штрафа на реальное лишение свободы. Опасаясь такого исхода, мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность и оплатил штраф в полном объеме.