Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 14:16

В Новомосковске работникам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Транспортно-логистическая компания задолжала 28 сотрудникам более 725 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске работникам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.

В Новомосковске работникам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура города Новомосковска проверила соблюдение трудового законодательства в транспортно-логистической компании ООО «Арес-Н». Выяснилось, что организация накопила долг по заработной плате перед 28 работниками. Общая сумма задолженности превысила 725 тысяч рублей.

Для защиты прав сотрудников прокурор внес представление директору предприятия об устранении нарушений. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за неполную выплату заработной платы и назначили штраф.

В результате принятых мер надзорного ведомства задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Права сотрудников полностью восстановлены.