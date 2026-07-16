В Новомосковске работникам выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура города Новомосковска проверила соблюдение трудового законодательства в транспортно-логистической компании ООО «Арес-Н». Выяснилось, что организация накопила долг по заработной плате перед 28 работниками. Общая сумма задолженности превысила 725 тысяч рублей.

Для защиты прав сотрудников прокурор внес представление директору предприятия об устранении нарушений. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за неполную выплату заработной платы и назначили штраф.

В результате принятых мер надзорного ведомства задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Права сотрудников полностью восстановлены.